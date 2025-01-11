Игрок ЦСКА Круговой: на сборах главное — наладить хорошее взаимопонимание с командой

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящих зимних сборах армейского клуба.

— С какими целями возвращаешься из отпуска?

— Я особо никакие цели перед собой не ставлю. Сейчас самое главное — максимально подготовиться и наладить хорошее взаимопонимание с командой, — сказал Данил Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.

31 января подопечные Марко Николича сыграют с «Ростовом», который возглавляет Валерий Карпин. Начало товарищеского матча — в 19:30 мск.