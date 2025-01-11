Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Круговой: на сборах главное — наладить хорошее взаимопонимание с командой

Игрок ЦСКА Круговой: на сборах главное — наладить хорошее взаимопонимание с командой
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящих зимних сборах армейского клуба.

— С какими целями возвращаешься из отпуска?
— Я особо никакие цели перед собой не ставлю. Сейчас самое главное — максимально подготовиться и наладить хорошее взаимопонимание с командой, — сказал Данил Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко.

31 января подопечные Марко Николича сыграют с «Ростовом», который возглавляет Валерий Карпин. Начало товарищеского матча — в 19:30 мск.

Материалы по теме
Главный врач ЦСКА заявил, что все игроки готовы к первым сборам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android