Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри высказался о регистрации Даниэля Ольмо и Пау Виктора

Педри высказался о регистрации Даниэля Ольмо и Пау Виктора
Комментарии

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал регистрацию в Ла Лиге полузащитника команды Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на предматчевой пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это очень хорошая новость. Эта ситуация была очень сложной, я пытался утешить Даниэля, потому что мы едим за одним столом и очень сложно понять, что ты не сможешь играть. Я очень рад за него и за Пау [Виктора], они принесут большую пользу клубу», — приводит слова Педри AS.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги.

Материалы по теме
Флик рассказал о влиянии на команду новости о регистрации Ольмо перед матчем с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android