Педри высказался о регистрации Даниэля Ольмо и Пау Виктора

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал регистрацию в Ла Лиге полузащитника команды Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на предматчевой пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это очень хорошая новость. Эта ситуация была очень сложной, я пытался утешить Даниэля, потому что мы едим за одним столом и очень сложно понять, что ты не сможешь играть. Я очень рад за него и за Пау [Виктора], они принесут большую пользу клубу», — приводит слова Педри AS.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги.