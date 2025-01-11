Педри высказался о регистрации Даниэля Ольмо и Пау Виктора
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал регистрацию в Ла Лиге полузащитника команды Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на предматчевой пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 12 января.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Это очень хорошая новость. Эта ситуация была очень сложной, я пытался утешить Даниэля, потому что мы едим за одним столом и очень сложно понять, что ты не сможешь играть. Я очень рад за него и за Пау [Виктора], они принесут большую пользу клубу», — приводит слова Педри AS.
Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги.
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