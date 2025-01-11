Президент «Севильи» — о регистрации Ольмо и Виктора: это неуважение к остальным командам

Президент испанского футбольного клуба «Севилья» Хосе Мария дель Нидо Карраско резко высказался о регистрации футболистов каталонской «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона.

«Нам очень стыдно за решение Высшего совета по спорту, потому что он изменил правила игры, которые соблюдали мы все.

Чтобы подписать такого игрока, как Рубен Варгас, мы должны соблюдать правила экономического контроля, вписываться в потолок зарплат.

Если вы «Барселона» или «Реал», к вам применяются одни правила, а если вы простой смертный – то другие. И я считаю, что это очень опасно, потому что это неуважение к остальным участникам футбола и, конечно, к нашим болельщикам», – приводит слова Карраско COPE.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги.