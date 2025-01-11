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Врач «Ростова»: до лета Эль-Аскалани будет тренироваться индивидуально

Врач «Ростова»: до лета Эль-Аскалани будет тренироваться индивидуально
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Главный врач российского футбольного клуба «Ростов» Михаил Вартапетов прокомментировал восстановление защитника команды Эяда Эль-Аскалани после травмы крестообразных связок.

«Думаю, до летней паузы он будет тренироваться индивидуально. У него разработан план, он работает, поедет вместе с нами на сборы, будет заниматься под присмотром тренеров и медицинского штаба. Его восстановление идёт хорошо. Думаю, к следующему сезону он должен подойти без всяких ограничений», — приводит слова Вартапетова «РБ Спорт».

Защитник получил травму крестообразных связок колена в сентябре во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

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