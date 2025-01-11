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Торино — Ювентус, результат матча 20-го тура Серии А, счёт 1:1, 11 января 2025 года

«Торино» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 20-го тура Серии А
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринские «Торино» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Йылдыз – 8'     1:1 Влашич – 45+1'    

На восьмой минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт. Ответный мяч «Торино» на 45+1-й минуте забил полузащитник Никола Влашич — 1:1. На 56-й минуте были удалены главные тренеры команд Паоло Ваноли и Тьяго Мотта.

После 20 сыгранных встреч «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.

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