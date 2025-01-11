«Торино» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринские «Торино» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Итоговый результат — 1:1.

На восьмой минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт. Ответный мяч «Торино» на 45+1-й минуте забил полузащитник Никола Влашич — 1:1. На 56-й минуте были удалены главные тренеры команд Паоло Ваноли и Тьяго Мотта.

После 20 сыгранных встреч «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.