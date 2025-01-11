Голевая передача Кокорина помогла «Арису» обыграть «Пафос» и возглавить турнирную таблицу

Завершился матч 18-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» и «Пафос». Команды играли на стадионе «Колосси». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дамианом Силвестшаком (Польша). «Арис» победил «Пафос» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 63-й минуте забил полузащитник «Ариса» Велько Николич, которому ассистировал российский нападающий Александр Кокорин.

После 18 сыгранных встреч «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Пафос» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав также 43 очка.