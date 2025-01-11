Голевая передача Кокорина помогла «Арису» обыграть «Пафос» и возглавить турнирную таблицу
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» и «Пафос». Команды играли на стадионе «Колосси». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дамианом Силвестшаком (Польша). «Арис» победил «Пафос» со счётом 1:0.
Кипр — Первый дивизион . 18-й тур
11 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос
1:0 Николич – 62'
Единственный гол в матче на 63-й минуте забил полузащитник «Ариса» Велько Николич, которому ассистировал российский нападающий Александр Кокорин.
После 18 сыгранных встреч «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Пафос» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав также 43 очка.
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