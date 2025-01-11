Гол Кейна помог «Баварии» обыграть «Боруссию» Мёнхенгладбах в матче 16-го тура Бундеслиги

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Бавария» Мюнхен. Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). «Бавария» победила «Боруссию» М со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече на 68-й минуте забил нападающий «Баварии» Гарри Кейн, реализовав 11-метровый удар.

После 16 сыгранных матчей «Боруссия» М располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. «Бавария» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, заработав 39 очков.