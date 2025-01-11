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Результаты матчей чемпионата Германии 11 января

Результаты матчей чемпионата Германии 11 января
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11 января в 16-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны шесть встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Германии 11 января:

«Санкт-Паули» — «Айнтрахт» Ф — 0:1;
«Майнц» — «Бохум» — 2:0;
«Фрайбург» — «Хольштайн» — 3:2;
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 0:1;
«Хайденхайм» — «Унион» — 2:0;
«Боруссия» М — «Бавария» — 0:1.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 35 очков в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 30 очков после 16 игр. В зоне вылета располагаются «Бохум» (6), «Хольштайн» (8) и «Хайденхайм» (13).

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