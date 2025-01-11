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Президент «Барселоны» Лапорта высказался о временной регистрации Ольмо и Виктора

Президент «Барселоны» Лапорта высказался о временной регистрации Ольмо и Виктора
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с временной регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

«Этот Суперкубок Испании сопровождают споры, которые связаны с регистрацией некоторых футболистов. К счастью, их удалось разрешить и игроки доступны нашему тренеру. Мы могли бы избежать этой ситуации, если бы правила были применены корректно. Но факт в том, что всё улажено и решено, они смогут сыграть в финале», — приводит слова Лапорты AS.

Ранее высший совет испанского спорта разрешил сине-гранатовым зарегистрировать Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на запрет со стороны Ла Лиги и Королевской федерации футбола Испании. «Барселона» подала апелляцию на запрет, и Высший совет разрешил заявить игроков до рассмотрения апелляции.

12 января сине-гранатовые сыграют с мадридским «Реалом» в матче за Суперкубок Испании.

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