Полузащитник «Манчестер Сити» Грилиш забил впервые с декабря 2023 года

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш отличился впервые с декабря 2023 года. Сегодня, 11 января, «горожане» разгромили «Солфорд Сити» (8:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025.
За «Манчестер Сити» забили Жереми Доку (дубль, второй гол – с пенальти), Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш (с пенальти), Джеймс Макэйти (хет-трик).
В предыдущий раз Джек Грилиш отличился 16 декабря 2023 года в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2).
В нынешнем сезоне Грилиш сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 45 млн.
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