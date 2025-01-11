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Полузащитник «Манчестер Сити» Грилиш забил впервые с декабря 2023 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Грилиш забил впервые с декабря 2023 года
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш отличился впервые с декабря 2023 года. Сегодня, 11 января, «горожане» разгромили «Солфорд Сити» (8:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
8 : 0
Солфорд Сити
Солфорд
1:0 Доку – 8'     2:0 Мубама – 20'     3:0 О'Райли – 43'     4:0 Грилиш – 49'     5:0 Макэйти – 62'     6:0 Доку – 69'     7:0 Макэйти – 72'     8:0 Макэйти – 81'    

За «Манчестер Сити» забили Жереми Доку (дубль, второй гол – с пенальти), Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш (с пенальти), Джеймс Макэйти (хет-трик).

В предыдущий раз Джек Грилиш отличился 16 декабря 2023 года в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2).

В нынешнем сезоне Грилиш сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 45 млн.

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