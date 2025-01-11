«Ницца» обыграла «Реймс» в 17-м туре Лиги 1

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Реймс» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). «Ницца» одолела «Реймс» со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, отличился нападающий «Ниццы» Эванн Гессан. На 35-й минуте Дзюня Ито сравнял счёт. На 44-й минуте Гаэтан Лаборде вывел гостей вперёд. На 64-й минуте Лаборде оформил дубль. На 72-й минуте Мамаду Диахон отыграл один мяч. На 86-й минуте Али Абди забил четвёртый гол гостей.

«Реймс» набрал 20 очков в 17 матчах и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» занимает четвёртое место, набрав 30 очков за аналогичное количество встреч.