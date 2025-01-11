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«Ницца» обыграла «Реймс» в 17-м туре Лиги 1

«Ницца» обыграла «Реймс» в 17-м туре Лиги 1
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Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Реймс» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). «Ницца» одолела «Реймс» со счётом 4:2.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
11 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
2 : 4
Ницца
Ницца
0:1 Гессан – 28'     1:1 Ито – 34'     1:2 Лаборде – 44'     1:3 Лаборде – 64'     2:3 Диахон – 71'     2:4 Абди – 86'    

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, отличился нападающий «Ниццы» Эванн Гессан. На 35-й минуте Дзюня Ито сравнял счёт. На 44-й минуте Гаэтан Лаборде вывел гостей вперёд. На 64-й минуте Лаборде оформил дубль. На 72-й минуте Мамаду Диахон отыграл один мяч. На 86-й минуте Али Абди забил четвёртый гол гостей.

«Реймс» набрал 20 очков в 17 матчах и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» занимает четвёртое место, набрав 30 очков за аналогичное количество встреч.

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