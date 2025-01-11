Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 января, в третьем раунде Кубка Англии были сыграны 16 встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Кубка Англии 11 января:

«Бристоль Сити» — «Вулверхэмптон» — 1:2;

«Мидлсбро» — «Блэкберн Роверс» — 0:1;

«Бирмингем» — «Линкольн Сити» — 2:1;

«Ливерпуль» — «Аккрингтон» — 4:0;

«Лестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» — 6:2;

«Ноттингем Форест» — «Лутон Таун» — 2:0;

«Брентфорд» — «Плимут Аргайл» — 0:1;

«Челси» — «Моркам» — 5:0;

«Борнмут» — «Вест Бромвич» — 5:1;

«Норвич Сити» — «Брайтон» — 0:4;

«Рединг» — «Бёрнли» — 1:3;

«Эксетер Сити» — «Оксфорд Юнайтед» — 3:1;

«Сандерленд» — «Сток Сити» — 1:2;

«Лидс Юнайтед» — «Харрогейт Таун» — 1:0;

«Манчестер Сити» — «Солфорд Сити» — 8:0;

«Ковентри Сити» — «Шеффилд Уэнсдей» — 1:1 (4:3 пен.).

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.