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«Манчестер Сити» впервые за 92 года забил восемь мячей в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» впервые за 92 года забил восемь мячей в матче Кубка Англии
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Сегодня, 11 января, «Манчестер Сити» дома разгромил клуб третьего дивизиона «Солфорд Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии со счётом 8:0. По информации Squawka, «Манчестер Сити» забил восемь мячей в матче Кубка Англии впервые с января 1933 года. «Горожане» 92 года назад победили «Гейтсхед» со счётом 9:0.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
8 : 0
Солфорд Сити
Солфорд
1:0 Доку – 8'     2:0 Мубама – 20'     3:0 О'Райли – 43'     4:0 Грилиш – 49'     5:0 Макэйти – 62'     6:0 Доку – 69'     7:0 Макэйти – 72'     8:0 Макэйти – 81'    

За «горожан» отличились Жереми Доку (дубль, второй гол – с пенальти), Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш (с пенальти), Джеймс Макэйти (хет-трик).

«Манчестер Сити» выигрывал Кубок Англии семь раз, что является шестым результатом в истории турнира, наряду с «Астон Виллой».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.

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