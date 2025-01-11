«Манчестер Сити» впервые за 92 года забил восемь мячей в матче Кубка Англии

Сегодня, 11 января, «Манчестер Сити» дома разгромил клуб третьего дивизиона «Солфорд Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии со счётом 8:0. По информации Squawka, «Манчестер Сити» забил восемь мячей в матче Кубка Англии впервые с января 1933 года. «Горожане» 92 года назад победили «Гейтсхед» со счётом 9:0.
За «горожан» отличились Жереми Доку (дубль, второй гол – с пенальти), Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш (с пенальти), Джеймс Макэйти (хет-трик).
«Манчестер Сити» выигрывал Кубок Англии семь раз, что является шестым результатом в истории турнира, наряду с «Астон Виллой».
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.
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