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Хосеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер попросил возможность покинуть «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер попросил возможность покинуть «Манчестер Сити»
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Солфорд Сити» (8:0) рассказал, что защитник «горожан» Кайл Уокер решил покинуть клуб.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
8 : 0
Солфорд Сити
Солфорд
1:0 Доку – 8'     2:0 Мубама – 20'     3:0 О'Райли – 43'     4:0 Грилиш – 49'     5:0 Макэйти – 62'     6:0 Доку – 69'     7:0 Макэйти – 72'     8:0 Макэйти – 81'    

«Два дня назад Кайл попросил о возможности изучить варианты игры за рубежом. Он обратился к Чики Бегиристайну (спортивному директору «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»). По этой причине я предпочитаю играть с теми, чьи мысли здесь», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Уокер провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 10 млн.

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