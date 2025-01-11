Хосеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер попросил возможность покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Солфорд Сити» (8:0) рассказал, что защитник «горожан» Кайл Уокер решил покинуть клуб.

«Два дня назад Кайл попросил о возможности изучить варианты игры за рубежом. Он обратился к Чики Бегиристайну (спортивному директору «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»). По этой причине я предпочитаю играть с теми, чьи мысли здесь», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Уокер провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 10 млн.