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Врач «Ростова» рассказал, как проходит восстановление Байрамяна после операции

Врач «Ростова» рассказал, как проходит восстановление Байрамяна после операции
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Главный врач «Ростова» Михаил Вартапетов прокомментировал восстановление полузащитника команды Хорена Байрамяна после операции, которую он перенёс в связи с травмой руки.

«У него всё хорошо, он допущен [до тренировок]. У него была плановая операция во время отпуска. Сейчас у него уже всё хорошо, он готов. На сборах будет в общей группе», — приводит слова Вартапетова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Хорен Байрамян провёл за «Ростов» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, в которых смог отдать одну голевую передачу.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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