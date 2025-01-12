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Результаты матчей Серии А 11 января

Результаты матчей Серии А 11 января
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Вчера, 11 января, прошли матчи 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 11 января:

«Удинезе» — «Аталанта» — 0:0;
«Эмполи» — «Лечче» — 1:3;
«Торино» — «Ювентус» — 1:1;
«Милан» — «Кальяри» — 1:1.

Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 44 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 42 очка. Третье место с 40 очками занимает миланский «Интер». В зоне вылета располагаются «Монца» (10), «Венеция» (14) и «Кальяри» (18).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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