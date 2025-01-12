Тренер «Челси» Мареска высказался о победе своей команды в третьем раунде Кубка Англии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды во встрече третьего раунда Кубка Англии с «Моркамом» (5:0).

«Это был хороший день с точки зрения победы, что очень важно. Выступление в таких матчах показывает, насколько вы серьёзны и профессиональны, и в очередной раз игроки показали это», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.