Тренер «Челси» Мареска высказался о победе своей команды в третьем раунде Кубка Англии
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды во встрече третьего раунда Кубка Англии с «Моркамом» (5:0).
Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
5 : 0
Моркам
Моркам
1:0 Адарабиойо – 40' 2:0 Нкунку – 50' 3:0 Адарабиойо – 70' 4:0 Феликс – 75' 5:0 Феликс – 77'
«Это был хороший день с точки зрения победы, что очень важно. Выступление в таких матчах показывает, насколько вы серьёзны и профессиональны, и в очередной раз игроки показали это», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.
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