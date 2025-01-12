«Милан» и «Кальяри» поделили очки в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно (Италия). Итоговый результат — 1:1.

На 51-й минуте нападающий «Милана» Альваро Мората открыл счёт. Ответный мяч «Кальяри» спустя четыре минуты забил полузащитник Надир Цортеа — 1:1.

После 20 сыгранных встреч «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.