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Милан — Кальяри, результат матча 20-го тура Серии А, счёт 1:1, 11 января 2025 года

«Милан» и «Кальяри» поделили очки в матче 20-го тура Серии А
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно (Италия). Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Мората – 51'     1:1 Цортеа – 55'    

На 51-й минуте нападающий «Милана» Альваро Мората открыл счёт. Ответный мяч «Кальяри» спустя четыре минуты забил полузащитник Надир Цортеа — 1:1.

После 20 сыгранных встреч «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.

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