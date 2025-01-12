«Милан» и «Кальяри» поделили очки в матче 20-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурно (Италия). Итоговый результат — 1:1.
Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Мората – 51' 1:1 Цортеа – 55'
На 51-й минуте нападающий «Милана» Альваро Мората открыл счёт. Ответный мяч «Кальяри» спустя четыре минуты забил полузащитник Надир Цортеа — 1:1.
После 20 сыгранных встреч «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.
Комментарии
- 12 января 2025
-
01:09
-
01:04
-
01:02
-
01:00
-
01:00
-
00:46
-
00:45
-
00:39Мика Биерет перешёл из «Штурма» в «Монако» Официально
-
00:16
- 11 января 2025
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
23:30
-
23:05
-
23:03
-
22:43
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:01
-
21:59
-
21:41
-
21:31
-
21:12
-
21:00
-
20:57
-
20:36
-
20:35
-
20:17
-
20:10
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:31