Мика Биерет перешёл из «Штурма» в «Монако»

Нападающий молодёжной сборной Дании Мика Биерет перешёл из австрийского «Штурма» в «Монако». Об этом сообщил официальный сайт «Монако».

В нынешнем сезоне Биерет сыграл за «Штурм» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Новое трудовое соглашение игрока с «Монако» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 13 млн.

Помимо австрийского «Штурма», Мика Биерет выступал за «Фулхэм», «Арсенал», нидерландский «Валвейк» и шотландский «Мазервелл».