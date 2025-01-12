«Севилья» вырвала ничью в матче с «Валенсией» на 90+3-й минуте в 19-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо (Испания). Итоговый результат — 1:1.
Испания — Примера . 19-й тур
11 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Риоха – 61' 1:1 Педроса – 90+3'
Счёт в игре был открыт на 61-й минуте, отличился нападающий «Валенсии» Луис Риоха. На 90+3-й минуте Адрия Педроса сравнял счёт.
«Севилья» набрала 23 очка в 19 матчах и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» занимает 20-е место, набрав 13 очков за аналогичное количество встреч.
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