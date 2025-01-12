Александр Кокорин оценил победу «Ариса» в матче чемпионата Кипра

Форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин высказался о победе над «Пафосом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025. Кокорин отметился голевой передачей.

«Спасибо большое всем фанатам «Ариса». Очень важная победа в хорошем дерби. Не без удачи, но везёт сильнейшим. Увидимся в матче на Кубке, ответная игра», — сказал Кокорин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Ариса».

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за клуб 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.