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Александр Кокорин оценил победу «Ариса» в матче чемпионата Кипра

Александр Кокорин оценил победу «Ариса» в матче чемпионата Кипра
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Форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин высказался о победе над «Пафосом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025. Кокорин отметился голевой передачей.

Кипр — Первый дивизион . 18-й тур
11 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос
1:0 Николич – 62'    

«Спасибо большое всем фанатам «Ариса». Очень важная победа в хорошем дерби. Не без удачи, но везёт сильнейшим. Увидимся в матче на Кубке, ответная игра», — сказал Кокорин в видео, опубликованном в телеграм-канале «Ариса».

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за клуб 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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