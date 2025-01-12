Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» обыграл «Ренн» в 17-м туре Лиги 1, благодаря голу Рабьо

«Марсель» обыграл «Ренн» в 17-м туре Лиги 1, благодаря голу Рабьо
Комментарии

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ренн» и «Марсель». Команды играли на стадионе « Роазон Парк» в Ренне (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатиф Херраджи (Франция). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Марселя».

Франция — Лига 1 . 17-й тур
11 января 2025, суббота. 23:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
1:0 Калимуэндо – 43'     1:1 Гринвуд – 45'     1:2 Рабьо – 49'    

Счёт в матче был на 43-й минуте, отличился нападающий «Ренна» Арно Калимуэндо. На 45-й минуте Мэйсон Гринвуд сравнял счёт. На 49-й минуте Адриен Рабьо вывел гостей вперёд.

«Ренн» набрал 17 очков в 17 матчах и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1. «Марсель» занимает второе место, набрав 36 очков за аналогичное количество встреч.

Материалы по теме
В «Марселе» прокомментировали слухи о возможном подписании контракта с Полем Погба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android