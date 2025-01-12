«Марсель» обыграл «Ренн» в 17-м туре Лиги 1, благодаря голу Рабьо
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Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ренн» и «Марсель». Команды играли на стадионе « Роазон Парк» в Ренне (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатиф Херраджи (Франция). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Марселя».
Франция — Лига 1 . 17-й тур
11 января 2025, суббота. 23:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
1:0 Калимуэндо – 43' 1:1 Гринвуд – 45' 1:2 Рабьо – 49'
Счёт в матче был на 43-й минуте, отличился нападающий «Ренна» Арно Калимуэндо. На 45-й минуте Мэйсон Гринвуд сравнял счёт. На 49-й минуте Адриен Рабьо вывел гостей вперёд.
«Ренн» набрал 17 очков в 17 матчах и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1. «Марсель» занимает второе место, набрав 36 очков за аналогичное количество встреч.
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