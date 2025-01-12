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Генеральный директор саудовской лиги не видит параллелей с чемпионатом Китая

Генеральный директор саудовской лиги не видит параллелей с чемпионатом Китая
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Генеральный директор лиги Саудовской Аравии Омар Мугарбель высказался по поводу сравнений саудовской Про-Лиги с китайской Суперлигой.

– Предполагаю, что были сравнения саудовской лиги с китайской Суперлигой. Тот «пузырь» лопнул...
– Здесь такого не произойдёт (улыбается). Ответ прост. То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, – это её богатая футбольная культура. Наш чемпионат всегда был конкурентоспособным и довольно уникальным в регионе. В прошлом сезоне он был признан лучшей лигой Азии.

У нас долгая история – как у клубов, так и у национальной команды. Мы должны использовать это наследие. У нас есть долгосрочная стратегия. Это не только привлечение игроков, но и развитие самой лиги. Мы в гонке. Это не однодневка, а то, чему мы полностью привержены, — приводит слова Мугарбеля AS.

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