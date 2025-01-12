«Бенфика» в серии пенальти обыграла «Спортинг» и стала обладателем Кубка лиги

Закончился финал Кубка португальской лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лиссабонские «Спортинг» и «Бенфика». Команды играли на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии (Португалия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Встреча завершилась в основное время со счётом 1:1, в серии пенальти победу одержала «Бенфика» со счётом 7:6.
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился нападающий «Бенфики» Андреас Шельдеруп. На 43-й минуте Виктор Дьёкереш сравнял счёт. В серии пенальти единственный удар не забил нападающий «Спортинга» Франсиску Тринкан.
Напомним, в полуфинале Кубка португальской лиги «Спортинг» одолел «Порту» со счётом 1:0. «Бенфика», в свою очередь, оставила за бортом турнира «Брагу» — 3:0.
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