Корнаухов прокомментировал возможный уход Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов высказался о форварде итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который намерен в зимнее трансферное окно покинуть клуб и перейти во французский «ПСЖ».

«В личном разговоре Хвича подтвердил Конте, что хочет уйти, и переговоры идут. Если он этой зимой перейдёт, то какой смысл Конте его наигрывать? Хотя футболист очень классный, он действительно поможет «Наполи» и Конте в этом году побороться за чемпионство. Хвича уже испытал чемпионство с «Наполи», он был очень ярок. Прошлый год, может, не совсем удался, но с приходом Конте всё возобновилось, команда борется за победу в Серии А, и этот футболист очень бы помогал… За него дадут хорошие деньги, а на них тоже можно найти классного футболиста. Но насколько он впишется… Потому что Хвича был как влитой», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний грузинский вингер подпишет пятилетнее соглашение с «ПСЖ». Главный тренер «Наполи» Антонио Конте также подтвердил, что Кварацхелия попросил клуб о трансфере.

В текущем сезоне Хвича сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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