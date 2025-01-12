Вчера, 11 января, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 19-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Испании 11 января:
- «Алавес» — «Жирона» — 0:1.
- «Реал Вальядолид» — «Реал Бетис» — 1:0.
- «Эспаньол» — «Леганес» — 1:1.
- «Севилья» — «Валенсия» — 1:1.
Сегодня, 12 января, 19-й тур испанской Ла Лиги продолжится двумя матчами.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 43 очка. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 41 очко и игру в запасе. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 38 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 36 и 30 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (16), «Вальядолид» (15) и «Валенсия» (13).
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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