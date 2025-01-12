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Результаты матчей чемпионата Испании 11 января: Бетис неожиданно проиграл аутсайдеру Вальядолиду, Валенсия и Севилья поделили очки

Результаты матчей чемпионата Испании 11 января
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Вчера, 11 января, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 19-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матчей чемпионата Испании 11 января:

  • «Алавес» — «Жирона» — 0:1.
  • «Реал Вальядолид» — «Реал Бетис» — 1:0.
  • «Эспаньол» — «Леганес» — 1:1.
  • «Севилья» — «Валенсия» — 1:1.

Сегодня, 12 января, 19-й тур испанской Ла Лиги продолжится двумя матчами.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 43 очка. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 41 очко и игру в запасе. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 38 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 36 и 30 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (16), «Вальядолид» (15) и «Валенсия» (13).

Испания — Примера . 19-й тур
11 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Солис – 90+1'    
Испания — Примера . 19-й тур
11 января 2025, суббота. 18:15 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Перес – 58'    
Испания — Примера . 19-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Леганес
Леганес
1:0 Кабрера – 2'     1:1 Сиссе – 14'    
Удаления: нет / Сориано – 90+1'
Испания — Примера . 19-й тур
11 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Риоха – 61'     1:1 Педроса – 90+3'    
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