Вчера, 11 января, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 19-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 11 января:

«Алавес» — «Жирона» — 0:1.

«Реал Вальядолид» — «Реал Бетис» — 1:0.

«Эспаньол» — «Леганес» — 1:1.

«Севилья» — «Валенсия» — 1:1.

Сегодня, 12 января, 19-й тур испанской Ла Лиги продолжится двумя матчами.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 43 очка. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 41 очко и игру в запасе. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 38 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 36 и 30 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (16), «Вальядолид» (15) и «Валенсия» (13).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: