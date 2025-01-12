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Стало известно, кем «Наполи» может заменить Хвичу Кварацхелию

Стало известно, кем «Наполи» может заменить Хвичу Кварацхелию
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может стать заменой грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в случае подтверждения ухода Кварацхелии неаполитанцы предпримут попытку подписать Рашфорда. Отмечается, что английский вингер находится в поисках клуба, а его представители сейчас активно проводят переговоры с итальянскими, французскими, испанскими и немецкими командами.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия намерен в зимнее трансферное окно покинуть клуб и перейти во французский «ПСЖ». Тренер «Наполи» Конте также подтвердил запрос грузина о трансфере.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд отметился семью голами и тремя ассистами в 23 матчах за клуб.

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