Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 11 января

Результаты матчей чемпионата Франции 11 января
Комментарии

11 января прошли матчи 17-го тура чемпионата Франции по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 17-й тур. Результаты матчей 11 января

«Ренн» — «Марсель» — 1:2
«Реймс» — «Ницца» — 2:4
«Брест» — «Лион» — 2:1

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 40 очков. Второе место занимает «Марсель», который набрал 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 31 очко.

В топ-5 входят «Ницца» и «Лилль», которые набрали 30 и 29 очков соответственно.

Материалы по теме
Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Бакари Санья сыграет за клуб из Медиалиги
Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android