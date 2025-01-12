Результаты матчей чемпионата Франции 11 января

11 января прошли матчи 17-го тура чемпионата Франции по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 17-й тур. Результаты матчей 11 января

«Ренн» — «Марсель» — 1:2

«Реймс» — «Ницца» — 2:4

«Брест» — «Лион» — 2:1

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 40 очков. Второе место занимает «Марсель», который набрал 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 31 очко.

В топ-5 входят «Ницца» и «Лилль», которые набрали 30 и 29 очков соответственно.

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