Результаты матчей чемпионата Франции 11 января

11 января прошли матчи 17-го тура чемпионата Франции по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Чемпионат Франции, 17-й тур. Результаты матчей 11 января
«Ренн» — «Марсель» — 1:2
«Реймс» — «Ницца» — 2:4
«Брест» — «Лион» — 2:1
На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 40 очков. Второе место занимает «Марсель», который набрал 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 31 очко.
В топ-5 входят «Ницца» и «Лилль», которые набрали 30 и 29 очков соответственно.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире