Кварацхелии поступило много предложений, но он сказал «да» только «ПСЖ» — источник

Крайний нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия хочет перейти в «Пари Сен-Жермен» и не рассматривает звонки с предложениями от других клубов. Об этом сообщает журналист Джамель в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между грузинским игроком и французским клубом прошли очень быстро. Окончательное соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе. Отмечается, что главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике радует, что переговоры продвигаются правильно, ведь Хвича — игрок, которого испанский специалист мечтал видеть в своей команде.

В нынешнем сезоне Хвича сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 85 млн.

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