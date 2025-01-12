Инсайдер Романо раскрыл подробности по трансферу Мармуша в «Манчестер Сити»

25-летний центральный нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш в шаге от трансфера в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, прямые официальные переговоры прошли сразу по завершении игры 16-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Санкт-Паули» (1:0), в котором Мармуш забил победный гол. «Горожане» настроены оптимистично и надеются завершить сделку в ближайшее время. Отмечается, что завершение переговоров запланировано на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола видит в Мармуше идеальную замену форварду Хулиану Альваресу, который минувшим летом ушёл в мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне египетский универсальный нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

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