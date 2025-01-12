Названы условия, при которых «Барселона» отпустит Рональда Араухо этой зимой

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо на следующей неделе проведёт встречу с руководством каталонцев, по итогам которой будут рассматриваться дальнейшие действия на трансферном рынке. Об этом сообщают журналисты Sport.es Тони Хуанмарти и Ферран Корреас.

По информации источника, если Араухо сообщит «Барселоне», что хочет уйти, то сине-гранатовые сразу же начнут переговоры с «Ювентусом». Однако отмечается, что руководство «блауграны» не станет рассматривать предложения менее € 50 млн за уругвайского защитника.

В «Барселоне» не против оставить Араухо в команде как минимум до конца нынешнего сезона, поскольку считают, что защитник поможет им в борьбе за трофеи. Однако если игрок не согласен с нынешней ролью в команде, то клуб не станет его удерживать.

Действующее трудовое соглашение уругвайского защитника с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Ранее Араухо отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. В нынешнем сезоне Араухо принял участие в одном матче Кубка Испании, где отдал голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

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