Корнаухов высказался о зимнем трансферном окне для ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о трансферах армейского клуба во время зимнего перерыва.

«Есть селекционная служба, которая много и качественно работает. Но нужно понимать, что есть много ограничений. Но они много отсматривают, ездят, с кем‑то договариваются. Плюс привлекаются футболисты из молодёжной команды. Посмотрим, как будет получаться. Надеюсь, что получатся какие‑то точечные трансферы, но и надеюсь, что ребята, которые получают шансы из молодёжной академии, будут ими пользоваться и закрепляться в главной команде», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Ранее московский ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним воспитанником санкт-петербургского «Зенита» полузащитником Иваном Ананьевым, рассчитанного на три с половиной года.

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