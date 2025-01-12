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Гарри Кейн рассказал, чем недоволен в своей карьере

Гарри Кейн рассказал, чем недоволен в своей карьере
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о своей карьере.

«Это правда, что до сих пор я добивался индивидуальных достижений, становился лучшим бомбардиром или игроком года. Каждый сезон я начинаю с целью выиграть трофей, и меня не устраивает быть отмеченным только на индивидуальном уровне.

Мне всего 31 год. Думаю, что лучший Гарри Кейн ещё впереди. Я очень уверен в этом и уверен, что вторая часть моей карьеры, которая начинается сейчас, будет насыщена большими трофеями. И когда я повешу бутсы на гвоздь, этот вопрос больше не будет подниматься», — приводит слова Кейна Goal со ссылкой на Lequipe.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и сделал девять результативных передач.

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