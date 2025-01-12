«ПСЖ» предложил «Наполи» за трансфер Хвичи Кварацхелии чуть более € 60 млн — Джейкобс

Французский «Пари Сен-Жермен» сделал предложение «Наполи» за трансфер грузинского крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в размере чуть более € 60 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, эта сумма ниже той, что запрашивает руководство неаполитанцев, однако парижане уверены, что переговоры идут в положительном ключе. Отмечается, что решающие дни переговоров состоятся на следующей неделе.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кварацхелия уже дал согласие на переход в «ПСЖ» и отказался от некоторых также выгодных предложений. Зарплата грузина во французском клубе может увеличиться в пять раз по сравнению с текущим соглашением в Италии. Действующий контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Хвича сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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