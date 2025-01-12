Европейский топ-клуб готов приобрести защитника «Ман Сити» Кайла Уокера — The Telegraph

«Милан» хочет подписать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, сообщает The Telegraph.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести игрока и уверен в успехе. Официального предложения пока не было. Ранее главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Уокер попросил «изучить варианты, чтобы играть за границей и завершить там карьеру».

До этого сообщалось об интересе к Уокеру из Саудовской Аравии. Была информация, что им интересуются «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад».

34-летний футболист выступает за «Ман Сити» с 2017 года. За это время он завоевал с командой 17 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов и шесть раз стал чемпионом Англии.

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