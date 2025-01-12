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Ибрагимович впервые высказался о возможном переходе Рашфорда в «Милан»

Ибрагимович впервые высказался о возможном переходе Рашфорда в «Милан»
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Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на информацию об интересе итальянского клуба к крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду.

«Я хорошо знаю Маркуса, мы когда-то играли вместе. «Милан» — один из крупнейших клубов в мире, поэтому все футболисты хотят быть здесь. Это непростая сделка с «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, примем ли мы решение начать переговоры или нет», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что Ибрагимович выступает за то, чтобы «Милан» взял Рашфорда в аренду.

Напомним, Ибрагимович играл вместе с Рашфордом в составе «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

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