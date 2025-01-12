19-летний полузащитник «Баварии» Арийон Ибрахимович уйдёт в аренду в «Лацио» — Скира

19-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Арийон Ибрахимович с большой долей вероятности продолжит карьеру в римском «Лацио», сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии. Стороны обсуждают аренду с опцией выкупа за € 8 млн. Также немецкий клуб будет иметь опцию обратного выкупа с 2026 года за € 25 млн. Полузащитник подпишет контракт с римлянами до 2028 года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги молодой футболист появился на поле только в одном матче, в котором не отметился результативными действиями. Также на его счету одна игра в рамках Кубка Германии и одна встреча в Лиге чемпионов, в которых полузащитник также не забил голов и не сделал результативных передач.