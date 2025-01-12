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«Реал» Мадрид — «Барселона»: где смотреть, во сколько начнётся финал Суперкубка Испании

Сегодня, 12 января, пройдёт финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В первой полуфинальной встрече данного соревнования «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник сине-гранатовых Гави и крайний нападающий Ламин Ямаль.

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Мальоркой», которую он разгромил со счётом 3:0 благодаря голам полузащитника Джуда Беллингема, вингера Родриго Гоэса, а также автоголу защитника «Мальорки» Мартина Вальента.

«Реал» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале минувшего розыгрыша «сливочные» победили «Барселону» со счётом 4:1.

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