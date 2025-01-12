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В «Ювентусе» высказались о потенциальных трансферах Араухо и Коло Муани

В «Ювентусе» высказались о потенциальных трансферах Араухо и Коло Муани
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе туринского клуба к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо и форварду «ПСЖ» Рандалю Коло Муани.

«Рональд Араухо и Рандаль Коло Муани — два очень хороших игрока. Мы надеемся, что на следующей неделе у нас будут хорошие новости о новых подписаниях», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» отклонила предложение «Ювентуса» по Араухо в размере € 35 млн, в связи с чем туринский клуб повысил его до € 50 млн. Сообщалось, что «старая синьора» хочет, чтобы Коло Муани перешёл в клуб на правах аренды.

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