Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани — о победе над мёнхенгладбахской «Боруссией»: у нас не получилось успокоить игру

Компани — о победе над мёнхенгладбахской «Боруссией»: у нас не получилось успокоить игру
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в выездном матче 16-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0).

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 68'    

«Это была очень сложная выездная игра. Настрой был хороший, в целом мы довольны. У нас были возможности в первом тайме, мы играли хорошо, но во втором тайме их было ещё больше. У нас не получилось успокоить игру. В конце концов, мы должны были реализовывать моменты, которые мы не использовали. После этого нужно было просто не пропустить. Отдаю должное команде, они продолжали бороться», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Команда из Мюнхена набрала 39 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, опережая на четыре очка идущий следом «Байер».

Материалы по теме
19-летний полузащитник «Баварии» Арийон Ибрахимович уйдёт в аренду в «Лацио» — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android