Компани — о победе над мёнхенгладбахской «Боруссией»: у нас не получилось успокоить игру

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в выездном матче 16-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0).

«Это была очень сложная выездная игра. Настрой был хороший, в целом мы довольны. У нас были возможности в первом тайме, мы играли хорошо, но во втором тайме их было ещё больше. У нас не получилось успокоить игру. В конце концов, мы должны были реализовывать моменты, которые мы не использовали. После этого нужно было просто не пропустить. Отдаю должное команде, они продолжали бороться», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Команда из Мюнхена набрала 39 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, опережая на четыре очка идущий следом «Байер».