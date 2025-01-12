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Вальверде: офсайды Мбаппе? Я не могу давать уроки чемпиону мира и французской легенде

Вальверде: офсайды Мбаппе? Я не могу давать уроки чемпиону мира и французской легенде
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос, обсуждал ли он с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе то обстоятельство, что французский футболист восемь раз попадал в офсайд во время матча 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4). Сегодня, 12 января, эти клубы встретятся в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не могу давать уроки футболисту, который в столь юном возрасте стал победителем чемпионата мира, который играл в финале другого чемпионата мира, который выиграл всё и является легендой во Франции, а также одним из лучших футболистов в мире.

Он знает, что ему нужно делать. Мы здесь, чтобы помогать и поддерживать его. Очевидно, что необходимо помнить о высоком прессинге «Барселоны», ведь он работает хорошо. Вместе с тем наши полузащитники и защитники должны быть внимательны, потому что за счёт этого мы можем делать результативные передачи», — приводит слова Вальверде пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

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