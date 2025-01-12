Гарри Кейн прокомментировал победу «Баварии» в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в выездном матче 16-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0).

«Очень важно начать год с победы. Наше выступление было очень хорошим, мы создали множество моментов. Мы показали хорошее отношение и настрой. У нас впереди важные матчи, и мы хотим сохранить этот импульс», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

Напомним, именно гол Кейна с пенальти на 68-й минуте принёс его команде победу.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата Германии 31-летний англичанин провёл 14 матчей, в которых забил 15 голов, что является лучшим бомбардирским показателем в Бундеслиге на сегодняшний день.

Команда из Мюнхена набрала 39 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, опережая на четыре очка идущий следом «Байер».