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Гарри Кейн прокомментировал победу «Баварии» в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»

Гарри Кейн прокомментировал победу «Баварии» в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в выездном матче 16-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0).

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 68'    

«Очень важно начать год с победы. Наше выступление было очень хорошим, мы создали множество моментов. Мы показали хорошее отношение и настрой. У нас впереди важные матчи, и мы хотим сохранить этот импульс», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

Напомним, именно гол Кейна с пенальти на 68-й минуте принёс его команде победу.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата Германии 31-летний англичанин провёл 14 матчей, в которых забил 15 голов, что является лучшим бомбардирским показателем в Бундеслиге на сегодняшний день.

Команда из Мюнхена набрала 39 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, опережая на четыре очка идущий следом «Байер».

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