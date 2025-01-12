Киммих ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём будущем в немецком клубе. Контракт игрока с клубом истекает в конце нынешнего сезона.

«Я поговорил с клубом. Не хочу слишком сильно давить на себя. Но, конечно, в ближайшие месяцы нужно будет принять решение. Есть много веских причин для продления контракта.

Вероятность [продления контракта] гораздо выше, чем прошлым летом, потому что я вижу, как мы играем в футбол. Это также во многом связано с тренером. Вся Германия видит, что мы играем в футбол по-другому, всё выглядит намного лучше. Мне нравится тренироваться и выходить на поле», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Киммих в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.