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Игрок ЦСКА Круговой: разговоров с Николичем не было, ещё не собирались

Игрок ЦСКА Круговой: разговоров с Николичем не было, ещё не собирались
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, были ли у главного тренера армейцев Марко Николича планы перестроить игру команды после зимней паузы.

«Разговоров с Николичем, что зимой ЦСКА должен перестроиться, не было. Мы после последней игры все попрощались и уехали отдыхать. Ещё не собирались. У нас первый день — это 13-е число», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, армейцы закончили первую часть нынешнего сезона РПЛ на шестом месте, набрав 31 очко после 18 матчей. 31 января подопечные Марко Николича сыграют в товарищеском матче с «Ростовом».

26-летний Круговой провёл 18 матчей за красно-синих в текущем сезоне чемпионата России, в которых забил один гол.

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