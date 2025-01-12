Ловчев объяснил, почему не верит, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос, верит ли он в борьбу красно-белых за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ, учитывая их результаты в конце 2024 года.

«За чемпионство, думаю, нет, и это всё легко объясняется. «Спартак» играет в лучший свой футбол, но они всё равно отстают от «Зенита». Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда «Зенит» начнёт играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна. Селекционная служба у них работает намного лучше, в любой момент они могут привезти бразильца, который будет сильнее многих, у клуба из Санкт‑Петербурга есть на это средства. Не думаю, что «Зенит» в год своего столетия упустит чемпионство, но то, что «Спартак», «Краснодар» составляют конкуренцию, — это хорошо для нашего чемпионата», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних десяти матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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