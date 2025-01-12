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Киммих и Зане согласились присоединиться к «Барселоне» грядущим летом — El Nacional

Киммих и Зане согласились присоединиться к «Барселоне» грядущим летом — El Nacional
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Защитник «Баварии» Йозуа Киммих и крайний нападающий мюнхенского клуба Лерой Зане дали согласие на то, чтобы присоединиться к «Барселоне» грядущим летом, когда у них закончатся контракты с немецким грандом. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на El Nacional в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболисты с оптимизмом смотрят на возможность воссоединения с тренером Ханс-Дитером Фликом, под руководством которого они выступали за «Баварию» и сборную Германии.

В нынешнем сезоне Зане принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Киммих сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, где забил один гол и сделал шесть ассистов.

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