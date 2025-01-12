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Главный врач «Спартака» рассказал, в каком состоянии игроки вернулись после отпуска

Главный врач «Спартака» рассказал, в каком состоянии игроки вернулись после отпуска
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов поделился информацией о том, в каком состоянии футболисты красно-белых вернулись после отпуска.

«Вчера все игроки в полном составе вернулись в расположение клуба. Практически все игроки прибыли и начали прохождение специалистов. По итогу обследования мы получаем результаты и проводим анализ. Дальше с тренером по физической подготовке будет формироваться программа для работы на сборах», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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