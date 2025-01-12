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В «Спартаке» сообщили, что Бабич будет готов к возобновлению сезона после операции

В «Спартаке» сообщили, что Бабич будет готов к возобновлению сезона после операции
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии здоровья защитника красно-белых Срджана Бабича, который травмировал колено в начале декабря.

«Бабичу была проведена запланированная операция. Всё прошло хорошо. Сегодня он с нами. Проходит без ограничения всех специалистов. Могу сказать, что игрок будет готов к началу второй части сезона.

Бабич, как и все наши игроки, обладает мужественным характером. Игры, которые он провёл, сказываются на состоянии. Он получил травму в расположении сборной Сербии. Мы сделали всё, чтобы он закончил ту часть сезона. Была проведена запланированная операция на колене», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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