Главный врач «Спартака» высказался о состоянии защитника Чернова

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов высказался о состоянии защитника команды Никиты Чернова, который пропустил всю минувшую осень из-за травмы.

«Чернов вернулся в последней игре того года. Он находится в прекрасном состоянии.

Игроки хорошо отдохнули. Чуть больше месяца был отпуск. В хорошем состоянии вернулись и были рады встрече. Все молодцы, выполняли программы», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Всего в текущем сезоне чемпионата России 28-летний Чернов сыграл в пяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

По итогам первой части сезона РПЛ красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 18 матчей.