Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович обсудил с Уокером возможный переход защитника в «Милан» — журналист Танзи

Ибрагимович обсудил с Уокером возможный переход защитника в «Милан» — журналист Танзи
Аудио-версия:
Комментарии

Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович уже обменялся мнениями с 34-летним правым защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером относительно его возможного перехода в итальянский гранд. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» необходимо освободить место в составе для иностранного футболиста, прежде чем делать более конкретное предложение «Манчестер Сити» по Уокеру.

Вчера, 11 января, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что 34-летний футболист попросил клуб изучить варианты с его продажей.

В нынешнем сезоне Уокер провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Европейский топ-клуб готов приобрести защитника «Ман Сити» Кайла Уокера — The Telegraph

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android