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Ибрагимович обсудил с Уокером возможный переход защитника в «Милан» — журналист Танзи

Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович уже обменялся мнениями с 34-летним правым защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером относительно его возможного перехода в итальянский гранд. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» необходимо освободить место в составе для иностранного футболиста, прежде чем делать более конкретное предложение «Манчестер Сити» по Уокеру.

Вчера, 11 января, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что 34-летний футболист попросил клуб изучить варианты с его продажей.

В нынешнем сезоне Уокер провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 10 млн.

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: